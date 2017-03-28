Мусорщики помогли американке найти выброшенные обручальные кольца

Коммунальные службы помогли жительнице Нью-Йорка Шэннон Ломбардо отыскать случайно выброшенные обручальные кольца. Об этом сообщает UPI.

«Я почистила их, завернула в бумажное полотенце, и тут, думаю, меня отвлекли дети», — объясняет она. Женщина забыла, что лежит в полотенце, скомкала его и выкинула в мусор.

Через какое-то время Ломбардо поняла, что произошло, и позвонила по телефону 311, который позволяет связаться с различными муниципальными службами. По ее словам, она почти не надеялась на помощь, но решила, что терять нечего.

В Департаменте санитарии Нью-Йорка согласились задержать вывоз мусора от многоквартирного дома, где живет женщина, но было поздно. Она проверила вынесенные на улицу мешки и быстро поняла, что колец в них уже нет.

Вместе с мужем ей пришлось отправиться в комплекс по сортировке мусора в Фэрвью, штат Нью-Джерси. Его сотрудники определили, какой мусоровоз обслуживал дом Ломбардо на Манхэттене, и помогли перебрать содержимое 800 мешков, доставленных машиной. Примерно через час кольца были найдены.

В 2016 году сообщалось, что семилетняя американка нашла в куче мусора золотую медаль Олимпийских игр 1992 года и вернула ее законному хозяину.