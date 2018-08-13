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Кольцо с бриллиантом за 30 тысяч долларов пропало в мусоре и нашлось за 4 минуты

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Семья из американского города Сан-Диего, штат Калифорния, случайно выбросила на помойку кольцо с бриллиантом, стоившее 30 тысяч долларов (два миллиона рублей), но коммунальные службы помогли его найти. Об этом сообщает UPI.

Драгоценность попала в мусор во время уборки в доме. К тому времени, когда владельцы кольца спохватились, его уже доставили на свалку.

Семья обратилась к городским властям и попросила помочь. Рабочие при помощи записей GPS определили, какой именно мусоровоз заезжал в их квартал и куда он направился, а затем за считанные минуты отыскали пропажу.

«Иногда им требуется три или четыре часа, чтобы что-то найти. А иногда и вовсе ничего не получается, — заявила представительница властей Сан-Диего. — За четыре минуты отыскать кольцо за 30 тысяч — это довольно неплохо».

В 2017 году сообщалось, что рабочие с мусороперерабатывающей фабрики помогли жительнице американского штата Нью-Джерси Саманте ЛаРошель просеять тонны мусора и отыскать выброшенную по ошибке семейную реликвию.

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