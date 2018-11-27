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Незнакомец вернул потерянный кошелек и подложил туда денег

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В США незнакомец вернул мужчине потерянный кошелек и подложил туда 40 долларов «для ровного счета». Об этом сообщает информационный портал WBRZ-TV.

Житель Южной Дакоты Хантер Шамэтт (Hunter Shamatt) забыл кошелек в самолете, когда летал на свадьбу сестры в Лас-Вегас, штат Невада. Мужчина уже мысленно попрощался с потерянным, как вдруг получил посылку. В ней лежал кошелек с 60 долларами наличными и чек на 40 долларов, а также небольшое письмо.

Незнакомец написал, что нашел кошелек в самолете в зазоре между сиденьем и стеной на рейсе из города Омаха, штат Небраска, в Денвер, штат Колорадо. Мужчина обнаружил внутри 60 долларов и решил добавить еще 40, чтобы порадовать владельца кошелька ровной суммой. Он подписался инициалами.

Шамэтт обратился в авиакомпанию и смог выяснить личность незнакомца, чтобы поблагодарить его.

В середине ноября сообщалось о московском таксисте из Киргизии, который восемь часов ждал пассажирку у подъезда, чтобы вернуть ей забытый в салоне кошелек с деньгами, документами и банковскими картами. Девушка отблагодарила его, заплатив ему в пять раз больше, чем стоила ее поездка из аэропорта. После того, как история получила распространение в СМИ, один из агрегаторов такси предложил мужчине бесплатный автомобиль.

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