Прождавшему пассажирку восемь часов московскому таксисту предложили автомобиль

Московскому таксисту, который восемь часов прождал клиентку, чтобы вернуть ей забытый в машине кошелек, предложили бесплатный автомобиль. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители агрегатора «Ситимобил».

Ему также пообещали, что с него в течение месяца не будут брать комиссию, если он согласится присоединиться к сервису «Ситимобил». В агрегаторе посчитали поступок мужчины по имени Кайрат достойным и восхитились его заботой о клиентах.

Историю рассказала сама пассажирка в среду, 14 ноября, в своем аккаунте в Facebook. Она прилетела в Москву в 5:00 и добралась до дома на такси. Проспав до 13:00, она проснулась и обнаружила пропажу кошелька. Попытки связаться с таксопарком и обнаружить телефон водителя не увенчались успехом, но таксиста увидел из окна отец героини.

Оказалось, что водитель, обнаружив кошелек, тоже пытался найти контакты клиентки, но не смог. Тогда он отправился к ее подъезду и принялся ее ждать. Встретившись, оба героя истории расплакались. Девушка отблагодарила таксиста суммой, в пять раз превышающей стоимость поездки.

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