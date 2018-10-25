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Сотрудник магазина нашел кошелек с деньгами и вернул владелице

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Энтони

Жительница американского города Бирмингем, штат Алабама, рассказала о подростке, который вернул ей потерянный кошелек и телефон. Историю Шелия Спенсер (Shelia Spencer) опубликовала в Facebook.

Героем оказался сотрудник магазина Piggly Wiggly по имени Энтони. Спенсер оставила тележку на специальной стоянке на улице у магазина и только дома заметила, что потеряла телефон. Она начала поиски и поняла, что, помимо телефона, нигде нет кошелька, в котором лежало почти 300 долларов наличными.

Американка осознала, что могла потерять вещи в Piggly Wiggly, позвонила в магазин и с удивлением обнаружила, что все потерянное нашли. Приехав в супермаркет, она увидела, что все деньги, оставленные в кошельке, были на месте.

Оказалось, что подросток по имени Энтони нашел потерянное и отнес все менеджеру, чтобы тот отыскал владельца. В качестве награды Спенсер дала ему 100 долларов, а также позвонила его матери, чтобы лично поблагодарить за такого благородного сына.

«Его мать плакала от радости. Мы так мало слышим о детях, которые совершают хорошие поступки, но разговоров об их плохом поведении более чем достаточно. Давайте сделаем так, чтобы эта история стала вирусной. Молодым людям и девушкам необходимо знать, что хорошие поступки вознаграждаются», — говорится в публикации.

Позднее менеджер магазина дал комментарий Yahoo, в котором рассказал, что Энтони — «действительно хороший парень с добрым сердцем».

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