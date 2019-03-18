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Мальчик раздал соседям сбережения родителей

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В немецкой земле Гессен девятилетний ребенок попытался раздать сбережения родителей соседям. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мальчик обходил дома в городе Бад-Фильбель и звонил в двери. Когда ему открывали, он объявлял, что нашел рядом купюру достоинством 50 евро (около четырех тысяч рублей) и хочет ее вернуть. Некоторые жильцы брали деньги и даже давали ребенку небольшое вознаграждение. Один из его собеседников заподозрил обман и вызвал полицию.

Полицейские обнаружили у мальчика мешок, в котором лежали примерно 2,7 тысячи евро (около 200 тысяч рублей). Он не признавался, где взял деньги, однако их происхождение смогли объяснить его родители. Они заметили, что у них пропали все сбережения — около трех тысяч евро. Сын нашел их в чемодане и успел избавиться от 260 евро.

Полиция призвала людей вернуть деньги, которые они получили от мальчика. «Конечно, семья была бы счастлива получить свои сбережения обратно», — говорится в ее заявлении. На призыв пока никто не откликнулся.

В 2013 году сообщалось, что в немецком Штраубинге 49-летний мужчина раздал незнакомцам тысячу евро. Позднее он пришел в полицию и рассказал, что решил поделиться деньгами с прохожими, так как не хотел отдавать их бывшей жене.

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