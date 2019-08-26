Северный Кавказ отверг ипотеку

Жители Ингушетии, Чечни и Дагестана реже всех остальных россиян брали ипотеку за последний год. Наиболее популярна ипотека среди жителей Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
В Ингушетии за последние 12 месяцев в среднем 0,8 человека из тысячи взяли ипотеку, в Чечне — 1 человек на тысячу, в Дагестане — 3. Вслед за ними идут Крым (4 человека) и Севастополь (5 человек). Если на Кавказе ипотека непопулярна из-за значительной доли частного сектора, то для полуострова такой результат эксперты объясняют слабой местной активностью сферы банковских услуг. Однако ипотечное кредитование стало развиваться здесь совсем недавно, и Крым уже установил рекорд по самому быстрому росту объема ипотечных займов.
Москва недалеко ушла от Северного Кавказа и занимает в списке регионов, где ипотека популярна, лишь 75 место из 85. В основном это происходит из-за дороговизны недвижимости: жилье в столице все равно остается недоступным даже при возможности взять кредит.
Активнее остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области. В ЯНАО за последний год примерно 32 человека из тысячи взяли ипотеку. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране. В ХМАО и Тюменской области обращаются за ипотекой 29 и 28 человек соответственно. В первую десятку также входят Чувашия (27 человек из тысячи), Башкирия (26 человек), Архангельская область (26 человек), Якутия (25 человек), Коми (25 человек), Татарстан (25 человек) и Магаданская область (25 человек).
Прошедший год поставил абсолютный рекорд по числу новых ипотечных договоров, 2019 год пока не может похвастать подобной динамикой — спрос на ипотечные продукты в текущем году заметно снизился. На текущий момент на тысячу россиян приходится всего лишь 18,4 ипотечных займа. Средний размер ипотечного кредита составляет 2,2 миллиона рублей.