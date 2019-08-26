Северный Кавказ отверг ипотеку

Жители Ингушетии, Чечни и Дагестана реже всех остальных россиян брали ипотеку за последний год. Наиболее популярна ипотека среди жителей Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В Ингушетии за последние 12 месяцев в среднем 0,8 человека из тысячи взяли ипотеку, в Чечне — 1 человек на тысячу, в Дагестане — 3. Вслед за ними идут Крым (4 человека) и Севастополь (5 человек). Если на Кавказе ипотека непопулярна из-за значительной доли частного сектора, то для полуострова такой результат эксперты объясняют слабой местной активностью сферы банковских услуг. Однако ипотечное кредитование стало развиваться здесь совсем недавно, и Крым уже установил рекорд по самому быстрому росту объема ипотечных займов.

Материалы по теме «Москва меня услышит» Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют

Москва недалеко ушла от Северного Кавказа и занимает в списке регионов, где ипотека популярна, лишь 75 место из 85. В основном это происходит из-за дороговизны недвижимости: жилье в столице все равно остается недоступным даже при возможности взять кредит.

Активнее остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области. В ЯНАО за последний год примерно 32 человека из тысячи взяли ипотеку. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране. В ХМАО и Тюменской области обращаются за ипотекой 29 и 28 человек соответственно. В первую десятку также входят Чувашия (27 человек из тысячи), Башкирия (26 человек), Архангельская область (26 человек), Якутия (25 человек), Коми (25 человек), Татарстан (25 человек) и Магаданская область (25 человек).

Прошедший год поставил абсолютный рекорд по числу новых ипотечных договоров, 2019 год пока не может похвастать подобной динамикой — спрос на ипотечные продукты в текущем году заметно снизился. На текущий момент на тысячу россиян приходится всего лишь 18,4 ипотечных займа. Средний размер ипотечного кредита составляет 2,2 миллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru