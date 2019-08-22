Крым обогнал Россию по росту ипотечного долга

Республика Крым установила рекорд по самому быстрому росту объема ипотечных кредитов. Он превышает среднероссийский показатель в 3 раза, говорится в исследовании международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении Ленты.ру).

В январе 2019 года общая сумма ипотечных кредитов в Крыму достигала 8,6 миллиарда рублей. За полгода долг увеличился на треть — до 11,3 миллиарда рублей. По российским меркам такой объем ипотечного портфеля считается довольно скромным. Но его рост превышает средние темпы по России в 3 раза: 31,29 процента против 9,24 процента.

Похожие темпы роста демонстрирует и Севастополь. Жители города увеличили свой ипотечный долг на 859 миллионов рублей (на 26,69 процента). К первому июля 2019 года общая сумма кредитов выросла с 3,2 миллиарда до 4,1 миллиарда рублей.

Также одним из лидеров по наращиванию объема кредитов стал Санкт-Петербург. За первое полугодие 2019 года совокупный ипотечный долг жителей города вырос на 13,88 процента (52,6 миллиарда рублей) с 379,2 до 431,8 миллиарда рублей.

Медленнее всего сумма долга росла в Ненецком автономном округе (прирост 2,39 процента), Ингушетии (3,76 процента) и Ханты-Мансийском автономном округе (4,28 процента), до 3,6, 1,1 и 215 миллиардов рублей соответственно. Совокупный ипотечный долг к июлю превысил 7 триллионов рублей.

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