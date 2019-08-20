В Петербурге нашли «двушку» за десять миллионов долларов

В Санкт-Петербурге за 680 миллионов рублей (чуть более 10 миллионов долларов) на продажу выставили двухкомнатную квартиру. Соответствующее объявление размещено на одном из сайтов объявлений о продаже недвижимости.

Квартира расположена в одном из элитных жилых комплексов северной столицы. Ближайшая станция метро — «Чернышевская» — находится в 15 минутах пешком от ЖК. Дом был сдан менее пяти лет назад. Как отмечается в объявлении, площадь жилья составляет 493 квадратных метра, квартира находится на первом этаже и располагает собственным отдельным входом с набережной Кутузова.

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«Внутри резиденции восстановленный камин, искусная лепнина, уникальная потолочная роспись, а также подлинная мраморная лестница работы архитектора Н. Бенуа», — говорится в описании объекта. Компания, которая занимается продажей квартиры, не исключает возможности приобретения в ипотеку.

Ранее аналитики ЦИАН составили рейтинг самых просторных квартир Петербурга. Первое место в нем досталось 539-метровому объекту, который был выставлен на продажу за 410 миллионов рублей.

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