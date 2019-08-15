Найдена самая большая квартира Петербурга

Площадь самой большой квартиры Санкт-Петербурга составляет 539 квадратных метров. Об этом сообщается в материалах аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Эта двухуровневая квартира находится в одном из сданных в 2017 году элитных петербургских ЖК. Значительную часть площади объекта недвижимости — около 300 квадратных метров — занимают террасы. Стоимость квартиры, по информации ЦИАН, составляет 410 миллионов рублей. Это жилье лидирует по площади во всем Северо-Западном округе, отмечают аналитики компании.

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Второе место в рейтинге самых просторных квартир северо-запада России занимает объект из Калининградской области: площадь жилья в сданном в 2016 году ЖК составляет 270 квадратных метров, оно продается за 33,59 миллиона рублей. Третья строчка досталась 230-метровой квартире в Архангельской области, которая также расположена в современном — 2017 года постройки — жилом комплексе. Стоимость объекта — 17,7 миллиона рублей.

Ранее аналитики компании поделились рейтингом самых просторных съемных квартир по всем российским регионам. Первое место в нем предсказуемо досталось объекту недвижимости из Москвы — площадь квартиры-лидера составила 1000 квадратных метров. Второе место заняла петербургская квартира площадью 620 «квадратов». Стоимость аренды этих квартир составила 6,3 миллиона и 825 тысяч рублей в месяц соответственно.

В начале 2019 года были обнародованы параметры петербургской квартиры, принадлежащей главе госкорпорации «Газпром» Алексею Миллеру. Площадь недвижимости составила 1396,3 квадратного метра, кадастровая стоимость — 324,7 миллиона рублей.

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