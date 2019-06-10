Петербургская недвижимость оказалась лучше московской

Недвижимость, расположенная в историческом центре Санкт-Петербурга, окупается в три — четыре раза быстрее, чем аналогичные объекты Центрального округа Москвы. Об этом говорится в сообщении агентства «Метражи», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как указывают аналитики, небольшая студия в Петербурге, если сдавать ее в долгосрочную аренду, «отобьется» за девять лет. В столице этот срок равен 28 годам. Если инвестор приобретает квартиры для сдачи в краткосрочную аренду, то сроки их окупаемости в Москве и Петербурге составят 12 и 3,5 года соответственно.

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«Интересно, что москвичи активно приобретают студии в исторической части Северной столицы», — отмечают эксперты. Они также подчеркивают, что в Москве порог входа на рынок недвижимости гораздо выше, чем в Петербурге: средняя стоимость квартиры-студии в центре столицы (например, вблизи станции метро «Чеховская») — около 13,6 миллиона рублей, а похожий лот в исторической части Петербурга обойдется в среднем в 2,8 миллиона рублей.

Ранее в июне была названа реальная цена жилья в Москве и Санкт-Петербурге. По данным аналитиков, в столице возведение среднестатистического «квадрата» в 2019 году обходится застройщикам в 86,5 тысячи рублей, в Петербурге этот показатель почти на 10 тысяч рублей ниже — 77,8 тысячи рублей за метр.

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