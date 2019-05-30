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Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами

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Менее всего Москва и ее жители симпатичны екатеринбуржцам, петербуржцам и казанцам. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в мае 2019-го в крупных городах России агентством Zoom Market (материалы есть в редакции «Ленты.ру»).

Опрос показал, что лидерами по антипатии к Москве и москвичам оказались жители Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани. В десятку городов с наиболее выраженным негативным отношением к столице и ее жителям вошли Воронеж, Челябинск, Волгоград, Самара, Ростов-на-Дону, Пермь и Омск.

Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).

При этом не менее 67 процентов опрошенных регионов отметили, что сами хотели бы переехать в Москву на ПМЖ. Практически все респонденты объяснили такое желание широкими возможностями, которые дает жизнь в столице.

Ранее аналитики «Мир Квартир» подсчитали, жителям каких регионов проще переехать в Москву, обменяв свою квартиру на столичную. По их данным, продав квартиру в Петербурге, можно купить в Москве квартиру площадью 35 квадратных метров. Аналогичный обмен из Сочи позволит рассчитывать на 31 столичный метр. Жители Севастополя, Симферополя, Хабаровска, Владивостока, Сургута, Якутска, Екатеринбурга и городов Подмосковья смогут купить студию площадью 20-22 квадратных метра.

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