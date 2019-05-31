Определены лучшие для некурящих города России

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых комфортных для некурящих граждан городов России, проведя опрос в социальных сетях. Материалы исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По результатам опроса список возглавила Ялта — 25 процента респондентов назвали этот город-курорт лучшим для тех, кто не употребляет табак.

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В первую тройку городов, комфортных для некурящих, также вошли курорты Евпатория, за который проголосовали 16 процентов опрошенных, и Сочи (14 процентов). Кроме того, в топ-5 попали Феодосия (11 процентов голосов) и Геленджик (9 процентов).

За Москву в ходе опроса высказались лишь 2 процента участников исследования, за Санкт-Петербург — 5 процентов.

Ранее, в марте текущего года, в российском Минздраве заявили о намерении снизить потребление табака до 5 процентов в ближайшие 30 лет. Для сокращения числа курящих чиновники собираются предотвращать появление новых видов табачной продукции, прекращать распространение электронных сигарет и заниматься пропагандой отказа от курения.

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