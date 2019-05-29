Алексей Панин научил пассажиров курить в самолете и нарвался на штраф

Российского актера Алексей Панина оштрафовали за пьяный дебош и курение на борту самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в декабре 2018 года, однако суд Владимирской области вынес приговор и обязал актера выплатить штраф в размере 59 тысяч рублей только сейчас. Эту сумму пришлось потратить авиакомпании, чтобы провести дополнительную санитарную обработку салона лайнера и устранить последствия курения на борту.

Отмечается, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 15 дней.

В декабре 2018 года Алексей Панин устроил пьяный дебош в самолете, следовавшем из Стамбула в Москву, в результате чего был снят с рейса. Он неоднократно курил в туалете лайнера, несмотря на личные предупреждения стюардесс. Затем принялся учить других пассажиров, как правильно курить на борту, прикрывая датчики дыма салфеткой.

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