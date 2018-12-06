У буянившего в самолете Панина нашелся защитник

Поведение актера Алексея Панина на борту самолета отказались считать дебошем. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной на канале ведомства «Эфир».

Куренной заявил, что так как драки артист не устраивал, его поведение нельзя назвать дебошем. Он добавил, что административное дело возбуждено именно из-за того, что Панин курил в туалете.

1 декабря Алексей Панин был снят с рейса Стамбул — Москва из-за пьяного дебоша на борту самолета. Артист неоднократно курил в туалете самолета, несмотря на предупреждения стюардесс. Затем принялся учить других пассажиров, как правильно курить на борту, прикрывая датчики дыма салфеткой. Также Панин оскорблял бортпроводников, используя нецензурные ругательства.

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