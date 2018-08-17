Панин объяснился за скандал в самолете

Российский актер Алексей Панин объяснился за инцидент на борту самолета, летевшего из Симферополя в Москву. Видеообращение он опубликовал в Instagram в пятницу, 17 августа.

Артист записал ролик вместе со своей дочерью. По их словам, никакого пьяного дебоша они не устраивали. Панин также обратился к СМИ и призвал перестать «высасывать из пальца» и врать. Он добавил, что они сошли с рейса «по своим причинам».

«Мы просто не полетели, мы остались в Симферополе. Люся не видела Симферополь», — сказал актер.

Ранее сообщалось, что Панин задержал вылет самолета. По словам очевидцев, актер был в нетрезвом состоянии, ходил по салону и не слушал указания бортпроводников. Задержка рейса составила около часа. Актер вместе с дочерью в итоге покинул борт.

Панин прославился ролью в фильме Алексея Балабанова «Жмурки», а также съемками в российских сериалах. Однако большую известность актеру принесли его многочисленные скандальные истории и эпатажные выходки. В сети часто обсуждают ролик, в котором он вступает в интимную связь с собакой. В декабре 2017 года актер рассказал, как два дня прожил с бездомными на Казанском вокзале в Москве.

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