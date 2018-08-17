Последствия пьяного дебоша Панина попали на видео

Известный многочисленными скандальными выходками актер Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Симферополя в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На опубликованных кадрах видно, как полиция успокаивает пассажиров рейса и просит дать письменные показания против дебошира.

Фото: @admin.anshlak / Instagram

По словам очевидцев, актер был в нетрезвом состоянии, ходил по салону и не слушал указания бортпроводников. Из-за пьяного дебоша самолет, вылетевший из Симферополя, вернулся в аэропорт вылета, после чего в салон зашла полиция. Панина вместе с дочерью сняли с рейса.

Панин прославился ролью в фильме Алексея Балабанова «Жмурки», а также съемками в российских сериалах. Однако большую известность актеру принесли его многочисленные скандальные истории и эпатажные выходки. В сети часто обсуждают ролик, в котором он вступает в интимную связь с собакой. В декабре 2017 года актер рассказал, как два дня прожил с бездомными на Казанском вокзале в Москве.

С 4 июня вступили в силу изменения в Воздушном кодексе, которые позволят авиакомпаниям вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке.

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