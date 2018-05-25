Авиакомпании перестанут возить дебоширов

С 4 июня вступят в силу изменения в Воздушном кодексе, которые позволят авиакомпаниям вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе «Аэрофлота».

Основанием для внесения в «черный список» авиакомпании и последующего отказа в перевозке на все рейсы в течении 1 года являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна, хулиганство, совершение действий, угрожающих безопасности полета.

«Мы приветствуем вступление в силу поправок в законодательство, внесения которых давно и последовательно добивался "Аэрофлот"», — заявил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. «При поддержке президента РФ создан реальный правовой механизм, который позволит российской авиаотрасли вести жесткую и бескомпромиссную борьбу с любыми случаями деструктивного поведения пассажиров, вне зависимости от их социального статуса и положения. Право вносить авиадебоширов в "черные списки" и отказывать им в перевозке поможет нам сократить количество инцидентов на борту, а также позволит обеспечит законное право пассажиров на безопасный и комфортный полет», — подчеркнул он.

Инициатором внесения изменений в законодательство выступал «Аэрофлот». В авиакомпании обращают внимание на то, что подобная практика по противодействию деструктивному поведению на воздушном судне распространена во всем мире.