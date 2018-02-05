Полиция задержала актера Алексея Панина

Актер Алексей Панин задержан сотрудниками правоохранительных органов на седьмом километре МКАД. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в МВД.

«Согласно сведениям базы данных ГИБДД, за гражданином числятся 248 правонарушений в области безопасности дорожного движения. Все они зафиксированы камерами. При этом по 51 нарушению на сумму штрафов более 40 тысяч рублей имеются основания к привлечению водителя по статье "Уклонение от административной ответственности"», — заявили в полиции.

Перед задержанием Панин разместил в сети видеозапись, на которой нарушает правила дорожного движения. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Панина 1 февраля. На нем видно, как водитель отпускает руль автомобиля на большой скорости.

Алексей Панин снялся в таких фильмах, как «Жмурки», «ДМБ» и «Даун Хаус», а также в сериале «Солдаты».

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