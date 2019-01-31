Раскрыты подробности о квартире главы «Газпрома» за миллиард

Квартира площадью 1396,3 квадратного метра по адресу Мытнинская набережная, дом 5, литера А в Санкт-Петербурге действительно принадлежит главе госкомпании «Газпром» Алексею Миллеру. «Ленте.ру» удалось подтвердить эту информацию, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Согласно полученным данным, апартаменты получились путем объединения шести квартир на этаже. В ходе строительных работ в несущих стенах были проделаны дверные проемы, жилая площадь помещения — 874,2 квадратного метра, а совокупная площадь террасы, лоджии и балконов составляет 81,6 квадратного метра. С лоджии квартиры открывается вид на один из самых популярных петербургских ресторанов — «Летучий голландец» (большой деревянный парусник), и Петропавловскую крепость.

Изображение: Лента.ру 1 /3

Судя по выписке, по итогам строительных работ по объединению шести квартир в одну акт приемки помещения предоставлен не был. Если верить выписке из ЕГРН, то в собственности главы госкомпании эта квартира находится с 22 марта 2014 года. Кадастровая стоимость недвижимости, согласно выписке, оценивается в 324,7 миллиона рублей.

Более того, в этом доме находятся офисы Газпромбанка, «Газпромнефть-Аэро» (авиационного подразделения газового холдинга) и «Газпромнефть шельф» (занимается разработкой шельфовых месторождений).

Ранее 31 января издание Baza сообщило, что глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер владеет огромной квартирой по адресу Мытнинская набережная, дом 5, литера А. Издание со ссылкой на экспертов по недвижимости оценило стоимость квартиры примерно в один миллиард рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!