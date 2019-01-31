У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард

Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей. К такому выводу пришли авторы исследования проекта Baza, опубликованного на сервисе «Яндекс.Дзен».

Они ссылаются на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Согласно ей, квартира Миллера расположена в доме по адресу: Мытнинская набережная, дом 5. В этом же здании находится еще одна квартира — площадью 186,4 квадратных метра, тоже принадлежащая главе «Газпрома».

По данным проекта, самая большая из квартир раньше была разделена на шесть частей, впоследствии объединенных. Окна квартиры выходят на набережную Невы и Петропавловскую крепость.

Также авторы приводят кадастровую стоимость квартиры — 284 миллиона рублей. Однако рыночная цена, по их словам, заметно превышает эту сумму и может равняться миллиарду рублей.

В 2015 году издание «Деловой Петербург» писало о еще одной квартире в этом же доме, якобы принадлежащей Миллеру. Ее площадь составляет 400 квадратных метров. Таким образом, общая площадь предполагаемых апартаментов Миллера в доме на Мытнинской набережной составляет 1982,7 квадратных метра. «Лента.ру» также направила запрос на получении выписки о данной жилплощади из ЕГРН.

В середине января СМИ рассказали об элитной московской недвижимости главы «Почты России» Николая Подгузова площадью 386 квадратных метров и стоимостью больше миллиарда рублей. Впоследствии сам Подгузов опроверг эти сведения и заявил, что реальная стоимость апартаментов составляет почти 100 миллионов рублей, большая часть из которых была привлечена за счет ипотечного кредита.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!