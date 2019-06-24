Петербуржцев уличили в нежелании покидать коммуналки

Далеко не все жители Санкт-Петербурга, занимающие комнаты в коммунальных квартирах, готовы улучшать свои жилищные условия. Об этом говорится в материалах агентства «Невский Простор», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как поясняют риелторы, многие петербуржцы не хотят выселяться из коммуналок, расположенных в центре города, потому что сдают недвижимость в аренду туристам и таким образом получают неплохой доход.

«Далеко не все владельцы таких объектов хотят переезжать. Казалось бы, в XXI веке коммунальные квартиры уходят в прошлое, но в то же время практика показывает обратное», — отмечают специалисты. Расселение возможно при согласии всех собственников, указывают они, и если один из жильцов отказывается от переезда, то ликвидировать коммуналку практически невозможно.

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Полностью избавиться от коммунальных квартир не удается также потому, что самые интересные и привлекательные для инвесторов объекты уже расселены, сетуют риелторы. «По большей части остались квартиры, которые по тем или иным причинам не нужны покупателям», — утверждают они.

Всего, по данным «Невского простора», в Петербурге около 70 тысяч коммуналок. Многие из них обременены нерешенными юридическими проблемами.

Ранее в июне сообщалось о новом всплеске популярности коммунальных квартир в России. По мнению экспертов рынка недвижимости, растущая из месяца в месяц цена квартир вынуждает многих россиян думать о более бюджетных вариантах жилья. В частности, люди приобретают комнаты в коммуналках.

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