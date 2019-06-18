В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозы для жизни и здоровья граждан. Об этом «Известиям» рассказала представитель вице-премьера Виталия Мутко.

В Минстрое пояснили, что разница между аварийным и ветхим жильем «существенная». По мнению ведомства, в то время как аварийное жилье создает угрозу жизни и здоровья и требует переселения жильцов, ветхое жилье может эксплуатироваться. Такие дома останутся в программе капитального ремонта и будут находиться под постоянным наблюдением технического состояния.

Предполагается, что к концу июня работа над поправками в Жилищный кодекс и 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» будет завершена, после чего законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

По данным Минстроя, к началу 2019 года 15,3 миллиона квадратных метров жилья признаны аварийными. Однако, как считает председатель комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП Андрей Широков, этот показатель не отражает реальности. «Любые изменения законодательства по этому вопросу — лишь лакировка проблем, которые копились два десятка лет», — утверждает он.

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