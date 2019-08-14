В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье

В период с января по июль 2019 года средняя стоимость квадратного метра строящегося жилья в Санкт-Петербурге — без учета квартир бизнес-класса и элитных — увеличилась на 5 процентов, до 109,7 тысячи рублей. Об этом сообщает портал BN.ru со ссылкой на материалы консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

Квартиры в петербургских пригородах за указанный период прибавили в цене 4,5 процента — «квадрат» в июле стоил в среднем чуть больше 73 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, заметнее всего с начала года подорожало жилье массового сегмента на территориях за Кольцевой автодорогой (КАД) в городской черте: на 6 процентов, почти до 77 тысяч рублей за квадратный метр. Почти такой же рост — 6-процентный — показал «квадрат» в новостройках в спальных районах (до 108 тысяч рублей).

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В историческом центре города (имеются в виду Петроградский, Центральный, Адмиралтейский районы до Обводного канала и Васильевский остров) новое жилье с начала года прибавило в цене не так заметно — 4 процента, до 136 тысяч рублей за квадратный метр в среднем.

Цена «квадрата» недвижимости бизнес-класса в Петербурге в настоящее время оценивается в 176 тысяч рублей, элитного класса — в 341 тысячу рублей, подсчитали аналитики.

Ранее, в июне, сообщалось, что для инвесторов недвижимость в Петербурге привлекательнее, чем московская. По данным экспертов, квартиры, расположенные в историческом центре города, при сдаче в аренду окупаются в три-четыре раза быстрее, чем аналогичные объекты в Центральном округе Москвы.

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