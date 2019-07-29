Украинцы начали скупать российское жилье по частям

Петербургские риелторы констатируют рост спроса на доли в квартирах со стороны граждан Украины. Об этом сообщается в материалах агентства недвижимости «Доли.ру» (есть в распоряжении редакции).

По статистике компании, в июле 2019-го на местном рынке недвижимости стал заметен рост запросов на доли в квартирах, предусматривающие возможность физического проживания владельцев (комнаты или части комнат). Средняя стоимость доли в квартире, удовлетворяющей таким требованиям, составляет, по статистике агентства, порядка 400 тысяч рублей. Значительную часть спроса на этот формат недвижимости формируют граждане Украины, отмечают в компании.

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«Наиболее активны в Северной столице покупатели с юго-востока Украины. Обычно они ищут комнату или долю. Выделенные метры может позволить себе не каждый, поэтому многие останавливаются на втором варианте — доле», — поясняет генеральный директор «Доли.ру» Игорь Аболемов. По словам эксперта, причина такого спроса — потребность переезжающих в Россию украинцев в получении официального статуса, для чего им требуется получить постоянную регистрацию.

Ранее в компании отмечали падение спроса на так называемые микродоли в квартирах — площади в несколько десятков квадратных сантиметров, не предназначенные для физического проживания. Спрос на подобные площади «под прописку» упал после ряда парламентских инициатив об ограничении продажи долей площадью менее учетной нормы жилья. Данная норма зависит от региона, в Петербурге это 9 квадратных метра на человека, в Москве — 10 квадратных метров.

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