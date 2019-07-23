Украинское жилье стало дороже

Рынок жилой недвижимости Украины в 2019-м демонстрирует положительную ценовую динамику, следует из материалов, опубликованных на сайте Государственной службы статистики (Госстат).

По подсчетам специалистов ведомства, во втором квартале года средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости увеличилась на два процента, на вторичном — на 1,8 процента в сравнении с показателями за предыдущий квартал. За полгода (по сравнению со значениями за четвертый квартал 2018-го) рост цен на новые квартиры составил 4,3 процента, на бывшие в пользовании — 4,7 процента.

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В годовом исчислении цены на готовое жилье в первом и втором кварталах 2019-го увеличились почти на 12 процентов, в новостройках — на шесть процентов. Показатели рассчитывались без учета данных в Донецкой и Луганской областях, охваченных военным конфликтом.

Ранее в июле стало известно, что украинцы активно скупают жилье на курортах России. По данным риелторов, в 2019 году на граждан Украины приходится около 20 процентов межнациональных сделок, заключаемых на сочинском рынке недвижимости. Наибольшая доля покупок (25 процентов) регистрируется с немцами. На третьем месте — жители Казахстана с 19 процентами сделок.

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