Раскрыта стоимость квартир в «доме Зеленского»

Квартиры в крымском жилом комплексе «Император», недвижимостью в котором владеет жена избранного президента Украины Елена Зеленская, продаются по цене от 12 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Верхняя планка стоимости квартир в ЖК «Император», по данным местных риелторов, — 40 миллионов рублей. При этом, подчеркивает информагентство, принадлежащая Елене Зеленской квартира на продажу не выставлена.

По информации агентства, строительство ЖК стало причиной недовольства местных жителей. «Все возмущались, потому что это [участок, где был построен «Император»] территория парка. Там раньше ничего не было, был парк», — рассказала одна из жительниц поселка Ливадия.

Ранее, 3 мая, вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс выступил с заявлением о том, что Зеленские не смогут пользоваться своей квартирой на полуострове до тех пор, пока не признают Крым российской территорией. «Так она [квартира] и останется подвисшей в воздухе», — заявил Фикс.

О том, что Елене Зеленской принадлежит квартира в ЖК «Император», стало известно в начале мая. По информации СМИ, недвижимость была куплена в 2013 году и досталась Зеленской с большой скидкой: по цене порядка 1,3 тысячи долларов за квадратный метр, тогда как цены на другие квартиры в ЖК достигают четырех тысяч долларов за метр.

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