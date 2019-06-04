В России нашли жилье с отрицательной стоимостью

На рынке вторичной недвижимости Санкт-Петербурга выявлены тысячи объектов недвижимости, чья стоимость, по оценкам риелторов, упала с нескольких десятков тысяч рублей до отрицательных значений. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Доли.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Речь идет о микродолях в квартирах — от нескольких десятков квадратных сантиметров до четырех квадратных метров. До 2014 года, по статистике риелторов, стоимость таких долей составляла, в среднем, от 29 до 49 тысяч рублей. Микродоли тогда активно раскупались с целью получения постоянной регистрации в Петербурге.

«Владельцы квартир делили свои объекты на сотни долей и продавали "под прописку", — пояснил данные аналитиков агентства генеральный директор «Доли.ру Игорь Аболемов. — После 1 января 2014 года изменилось законодательство и миграционная служба зачистила этот рынок».

Заказанные компанией судебные экспертизы для оценки подобных объектов недвижимости показали, что стоимость микродолей отрицательна, даже если квартира расположена в центре города. «Такие лоты являются пассивом: они требуют затрат на оформление, на оплату жилищного налога и коммунальных услуг, но при этом даже близко не могут приносить дохода и не дают никаких прав. Таких объектов в Петербурге сейчас тысячи», — подчеркнул Аболемов.

Ранее эксперты компании отмечали, что на рынке жилья северной столицы растет интерес к покупке долей, выделенных в виде отдельных комнат. Такие объекты интересуют инвесторов, а также приезжих — преимущественно, из Украины и Белоруссии.

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