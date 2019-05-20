Санкт-Петербург стал любимым городом москвичей и уральцев

Граждане, постоянно проживающие в Москве и Екатеринбурге, формируют наибольшую долю внешнего спроса на жилую недвижимость в Северной столице России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством «София» (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Традиционно наиболее высокий интерес к жилью в Санкт-Петербурге выказывают москвичи, подчеркивают аналитики. Но если вывести столичных покупателей, то пятерка наиболее активных «внешних» покупателей на петербургском рынке недвижимости выглядит так: жители Екатеринбурга, Владивостока, Новосибирска, Челябинска и Архангельска.

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На екатеринбуржцев приходится более 22 процентов сделок с жильем, заключаемых в Петербурге приезжими покупателями. Доли остальных городов из топ-5 меньше — от 20-ти до 21 процента.

Как отмечают эксперты, чаще всего «гости» ищут в городе на Неве квартиры стоимостью около 2,5 миллиона рублей. Также значительна доля тех, кто располагает суммой в два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что новостройки экономкласса в Санкт-Петербурге за первый квартал 2019 года выросли в цене на 3,4 процента, или примерно на 3,7 тысячи рублей за квадратный метр. По данным аналитиков, к концу марта средняя стоимость «квадрата» в строящихся на территории города жилых комплексах достигла 111,6 тысячи рублей.

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