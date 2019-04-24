В Санкт-Петербурге рекордно подорожали офисы

В первом квартале 2019 года средние арендные ставки на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга увеличились на три процента в классе А и на 2,3 процента в классе В. Об этом свидетельствуют материалы консалтинговой компании JLL, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, такой темп роста стоимости аренды является максимальным с первого квартала 2013-го. На текущий момент средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в петербургских офисах класса А равна 1,8 тысячи за квадратный метр в месяц, в классе В — почти 1,3 тысячи рублей за «квадрат» в месяц (включая НДС и операционные расходы).

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«Первые кварталы в целом являются периодами наибольшего роста ставок аренды, — поясняют в JLL. — Это обусловлено формированием бюджета арендодателей и, соответственно, параметров арендной кампании. При этом в дополнение к традиционным факторам увеличения ставок аренды в текущем году влияние оказало увеличение НДС, которое собственники учли в запрашиваемых условиях. Росту ставок аренды способствует и уменьшение объема свободных площадей».

В январе — марте 2019-го доля вакантных площадей на офисном рынке Петербурга продолжала снижаться и достигла 5,4 процента, указывают эксперты. В классе А этот показатель сократился до трех процентов, в классе В — до 6,6 процента.

Ранее в апреле сообщалось, что в Москве доля свободных офисов по итогам первого квартала 2019-го упала до десятилетнего минимума. Стоимость аренды помещений на этом фоне также выросла.

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