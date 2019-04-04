В Москве наметился дефицит офисов

По итогам первого квартала 2019-го доля вакантных офисных площадей класса В в Москве составила чуть менее девяти процентов, сократившись с начала года на 0,7 процентного пункта. Об этом свидетельствуют материалы компании Knight Frank, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В сегменте офисов класса А свободными остаются около 12 процентов помещений — на процент меньше, чем в конце 2018-го, подсчитали аналитики. По их мнению, доля вакантных площадей на рынке офисов уменьшается из-за низких объемов ввода бизнес-центров. В первом квартале в Москве ввели в эксплуатацию 22 тысячи квадратных метров офисной недвижимости — почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018-го. За весь 2018-й в городе было построено всего 125 тысяч «квадратов» офисов.

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«Бурного роста ставок (аренды офисов — прим. «Ленты.ру») не прогнозируется, в пределах пяти процентов, однако умеренная коррекция, особенно в самых привлекательных локациях, будет и выше. Рынок находится в комфортной фазе восстановления и достаточно стабильного спроса, что позволяет собственникам, даже несмотря на увеличение объемов ввода, повышать ставки», — отмечают в Knight Frank.

В конце 2018-го Москва вошла в топ городов Европы с самыми дорогими офисами, заняв в нем третье место. Мегаполисами мира с самыми высокими ставками аренды премиальной офисной недвижимости тогда были признаны Гонконг, Нью-Йорк и Лондон. В общемировом рейтинге российская столица заняла 26 место.

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