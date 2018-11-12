Путин запретил «резиновые офисы»

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных рабочих в нежилых помещениях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Согласно документу, за нелегальную постановку мигрантов на учет владельцев нежилых помещений будут наказывать штрафами в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.

Как отмечает агентство, такое же наказание сейчас предусмотрено Уголовным кодексом для тех, кто фиктивно прописывает иностранных рабочих в квартирах и частных жилых домах. До сих пор привлечь к уголовной ответственности за регистрацию мигрантов в нежилых объектах было нельзя, из-за этого и получили широкое распространение так называемые «резиновые офисы».

Весной 2018-го российское правительство выступило против введения запрета на «резиновые квартиры», то есть на регистрацию людей по месту жительства без соблюдения учетной нормы жилплощади на одного человека. В Госдуме предлагали ввести такое ограничение для всех, кроме родственников владельцев жилья — супругов, детей и родителей.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!