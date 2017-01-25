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Жительница Приморья зарегистрировала в заброшенном доме девять тысяч человек

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Жительница города Уссурийска (Приморский край) зарегистрировала в заброшенном доме более девяти тысяч человек. Об этом в среду, 25 января, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Мировой суд Уссурийска признал женщину виновной в фиктивной постановке на учет иностранцев и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

За восемь месяцев 2015 года 32-летняя женщина зарегистрировала в многоквартирном двухэтажном доме 9117 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Белоруссии. Было установлено, что фактически по месту регистрации они не проживали, а само здание заброшено и не используется как жилое. «Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении управления.

В январе 2016 года жительницу Свердловской области, ранее работавшую в Федеральной миграционной службе, оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную регистрацию 25 жителей республик Средней Азии.

В 2013 году в России был принят закон о «резиновых квартирах». Он предполагает наказание за фиктивную регистрацию граждан в виде штрафов от 100 до 500 тысяч рублей, принудительных работ сроком на три года или лишения свободы.

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