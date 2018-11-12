Здание из России поборется за статус лучшего в Европе

Офисное здание для фармацевтической компании, расположенное в центре Москвы, стало первым в истории российским номинантом на премию Миса ван дер Роэ — главную европейскую архитектурную награду. Об этом говорится в сообщении бюро Architects of Invention, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 12 ноября.

Штаб-квартира возведена в районе улицы Арбат по проекту бюро, основанного архитекторами Николозом Джапаридзе и Антоном Хмельницким. «Насколько мы знаем, московский проект номинирован на премию Миса ван дер Роэ впервые, что говорит о том, что Москва начинает входить в число заметных архитектурных столиц Европы», — подчеркивается в сообщении.

Здание изначально проектировалось в историческом центре города как штаб-квартира крупной компании. Сооружение аккуратно вписано в окружающую застройку — вокруг находятся жилые дома, музыкальная школа и детский сад. Два крыла объекта — шести- и семиэтажное — получили остекленные фасады с профилями из керамических панелей, отделанных натуральным мрамором. Крылья-блоки связаны на уровне верхнего яруса.

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Офисами заняты все этажи здания, кроме верхнего, седьмого: там находятся представительские помещения и переговорные — они выходят на открытую террасу с видом на деловой центр «Москва-Сити».

Результаты участия проекта в конкурсе за звание лучшего в Европе станут известны в апреле 2019-го. Церемония награждения лауреатов премии будет проведена в мае.

Основанная в 1987 премия Миса ван дер Роэ вручается каждые два года как официальная награда Евросоюза, ее цель — поддерживать высокую архитектурную культуру. Среди лауреатов прошлых лет — архитекторы Рем Колхас, Алваро Сиза, Петер Цумтор, Дэвид Чипперфилд и другие признанные мастера.

Людвиг Мис ван дер Роэ — немецкий архитектор, один влиятельнейших зодчих XX века. Руководил строительством здания немецкого посольства на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. В США по проектам Миса ван дер Роэ построены несколько небоскребов, в том числе «Сигрэм Билдинг» в Нью-Йорке — прототип многочисленных офисов по всему миру.

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