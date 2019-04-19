Доля свободных офисов в Москве упала до десятилетнего минимума

Объем пустующих офисных помещений в российской столице к апрелю 2019-го упал до минимальных с 2008 года значений. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании JLL, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в первом квартале текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 27,5 тысячи квадратных метров офисной недвижимости — на четверть меньше, чем в январе — марте 2018-го. На фоне низких объемов нового строительства доля свободных офисов продолжила уменьшаться и достигла десяти процентов — ниже она была только до кризиса 2008 года.

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Стоимость аренды офисов в городе растет, констатируют эксперты. В первом квартале запрашиваемая ставка в премиальных зданиях составила 750 долларов за квадратный метр в год (без изменений), в бизнес-центрах класса А она увеличилась на один процент, до 24,4 тысячи рублей за метр/год, в классе В+ — выросла почти на четыре процента, до 17,6 тысячи рублей за метр в год.

«Пока рост средних ставок формируется именно за счет дефицитных районов (зон с минимальной долей вакантных офисов — прим. «Ленты.ру»), — отмечают в JLL. — В 2019 году ожидается дальнейшее увеличение ставок аренды, которое постепенно выйдет за пределы Садового кольца и ММДЦ "Москва-Сити"».

В конце 2018 года Москва заняла 26 место в рейтинге городов мира с самыми дорогими офисами. Средняя арендная ставка в российской столице достигла тысячи долларов за квадратный метр. Первые места списка достались Гонконгу, Нью-Йорку и Лондону.

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