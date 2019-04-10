В Санкт-Петербурге резко подорожало строящееся жилье

Новостройки экономкласса в Санкт-Петербурге за первый квартал 2019 года выросли в цене на 3,4 процента, или примерно на 3,7 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом свидетельствуют материалы местного агентства недвижимости Active, предоставленные редакции «Ленты.ру».

По данным аналитиков, к концу марта средняя стоимость «квадрата» в строящихся на территории города жилых комплексах достигла 111,6 тысячи рублей. При этом цена нового жилья в премиальном сегменте с начала года практически не изменилась: в зависимости от района она составила от 290 тысяч до 335 тысяч рублей за квадратный метр.

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Несмотря на резкий рост цен, спрос на экономичное жилье в локациях с развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью сохраняется на стабильном уровне, отмечают эксперты.

Ранее в апреле сообщалось, что по итогам первого квартала 2019-го самые высокие цены на новое жилье были традиционно зафиксированы в Москве — 205 тысяч рублей за среднестатистический «квадрат» и 12 миллионов рублей за квартиру в типовой новостройке. В Санкт-Петербурге аналогичные показатели равны 122 тысячам и 7,4 миллиона рублей.

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