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10:32, 9 июля 2026Экономика

Поставки одного вида продукции из страны БРИКС в Россию резко упали

РИА Новости: Экспорт табачного сырья из Бразилии в Россию упал на треть в январе-июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ronaldo Almeida / Shutterstock / Fotodom

По итогам первой половины года суммарная стоимость поставок табачного сырья из Бразилии в Россию сократилась на треть в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком снижении экспорта этого вида продукции из страны БРИКС сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

За отчетный период российские импортеры закупили в Бразилии табачного сырья на сумму 24,5 миллиона долларов. В годовом выражении показатель снизился на 33,3 процента. Бразильские экспортеры отправляли в Россию в основном табак с частично или полностью отделенной средней жилкой (23,5 миллиона долларов) и табачные отходы (972,4 тысячи).

Сокращение импорта отбросило РФ с шестой на седьмую строку в списке крупнейших покупателей этого вида продукции из латиноамериканской страны. Лидером рейтинга оказалась Бельгия с результатом 232,9 миллиона долларов. В топ-3 также вошли Китай (185,1 миллиона) и Индонезия (137,8 миллиона). Пятерку ведущих импортеров замкнули США (85,6 миллиона) и Вьетнам (33,7 миллиона).

За прошлый год совокупные траты россиян на табак и алкоголь увеличились более чем на семь процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Аналитики объясняют подобную динамику рядом факторов. К числу основных причин такой тенденции эксперты отнесли повышение акцизов, рост издержек производителей и увеличение импортных пошлин на спиртное из западных стран. С учетом этого ожидать снижения цен на эти виды продукции в обозримом будущем не стоит, сошлись во мнении участники рынка.

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