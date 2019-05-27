Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья

Конкуренция на рынке жилья мотивирует застройщиков вкладываться в рекламу и продумывать специальные условия и скидки. При этом у покупателей есть и дополнительные возможности для экономии — такие, например, как потребительская кооперация, говорится в материалах компании «Домодвигов» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Совместное предложение к застройщику от лица сразу нескольких покупателей — не самый простой, но эффективный метод получения скидки, подчеркивают в компании. «[Чтобы воспользоваться этим способом, нужно] найти на форумах и в группах как минимум десять человек, которые тоже хотят купить квартиру в конкретном жилом комплексе, скооперироваться с ними и прийти к застройщику уже в составе малой группы с готовым предложением: вы готовы купить сразу десять квартир при условии скидки от застройщика в 15 процентов», — поясняет Алексей Ирхин, генеральный директор «Домодвигов».

Еще один вариант экономии при покупке квартиры в новостройке, по мнению эксперта, это поиск предложений на вторичном рынке. «Существуют предложения от людей, которые купили квартиру в конкретном ЖК и теперь ее перепродают за такую же сумму или даже меньше, чем предлагает застройщик на данном этапе», — отмечает Ирхин.

Ранее эксперты «Миэль-Сеть офисов недвижимости» оценили рынок купли-продажи комнат в коммунальных квартирах, По их данным, в Москве на долю такой недвижимости приходится не более трех процентов всего предложения. «Интерес к приобретению комнат в первую очередь продиктован финансовой ситуацией покупателя», — отметили в компании.

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