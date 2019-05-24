Российский депутат задекларировал три десятка квартир и десять самолетов

Депутат сургутской городской думы от ЛДПР Евгений Барсов включил в декларацию о доходах за 2018 год большое количество объектов недвижимости и десяток самолетов. Документ опубликован на сайте органа власти.

Согласно декларации, в собственности Барсова десять самолетов, в том числе американский Douglas DC-3 — ближнемагистральный транспортный борт с двумя поршневыми двигателями. В коллекции есть и два самолета разработки опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого. Кроме того, Барсов владеет гусеничным экскаватором, грузовым автомобилем и двумя легковыми.

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Депутат задекларировал в общей сложности 31 квартиру (две из них не в собственности, а в пользовании), десять земельных участков, четыре нежилых помещения, один жилой дом, автостоянку, газопровод низкого давления и общественное встроенно-пристроенное помещение.

Всего Барсов за 2018 год заработал 33,5 миллиона рублей, следует из опубликованного документа. Предыдущую декларацию депутат подавал в 2016-м. Тогда в его собственности числилось пять квартир.

Ранее в мае стало известно, что примерно три четверти россиян не верят в правдивость деклараций, подаваемых чиновниками. Они считают, что госслужащие скрывают реальные данные о доходах и имуществе.

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