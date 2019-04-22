Двое детей ямальского депутата за год заработали три миллиона рублей

Двое несовершеннолетних детей депутата Заксобрания Ямало-Ненецкого округа Эдуарда Яунгада в 2018 году суммарно заработали почти три миллиона рублей. Один ребенок получил 1,38 миллиона рублей, второй — 1,39 миллиона. Об этом говорится в декларации о доходах, опубликованной на сайте регионального парламента.

Яунгад сообщил URA.RU, что его дети получили деньги от продажи семьей квартиры. «Органы опеки в случае наличия доли несовершеннолетних в сделке особо соблюдают их права», — добавил он.

Ребенок депутата Светланы Каменской за прошлый год заработал почти 187 тысяч рублей. Издание подсчитало, что это примерно 15,5 тысячи в месяц. По словам Каменской, семья получает пенсию по потере кормильца.

Ранее ямальский депутат Василий Крюк задекларировал 194 земельных участка общей площадью 359 квадратных километров — это территория, сопоставимая с четырьмя Салехардами (чуть менее 85 квадратных километров каждый) или одним островом Мальта (около 316 квадратных километров).

В середине апреля у учащегося в седьмом классе сына главы Серовского городского округа Свердловской области Василия Сизикова обнаружился доход за 2018 год на сумму в 400 тысяч рублей. Чиновник рассказал, что это алименты.

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