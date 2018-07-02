Сын директора устроился в школу, ни дня не работал и получил 300 тысяч рублей

Сын директора государственного учреждения дополнительного образования в Курганской области заработал более 300 тысяч рублей, ни дня не проведя на рабочем месте, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Курганского областного суда.

По информации издания, молодой человек одновременно занимал сразу четыре должности: лаборант, библиотекарь, дворник и уборщик. Ни по одной из них он в действительности не работал, потому что в рабочее время был на занятиях в вузе, но зарплату при этом получал. В сумме ему было начислено 312 414 рублей.

Обман удалось установить благодаря табелю учета рабочего времени, где содержатся сведения о явке на работу. Суд постановил взыскать с руководителя госучреждения необоснованно выплаченные деньги.

В марте стало известно, что директор коррекционной школы-интерната в Озерске экономил на детях с отклонениями в развитии ради корпоратива. Суд и следствие установили, что он незаконно получил из городского бюджета 19,5 тысячи рублей.

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