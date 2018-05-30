Российские школьники питались в кредит под 36 процентов годовых

Учащихся омской средней школы №8 заставляли расплачиваться за обеды в столовой кредитными картами банка «Авангард», которые обязаны были оформить их родители, сообщает региональная прокуратура.

«Руководство школы незаконно навязывало родителям учащихся заключение договора с банком. При этом в документе были прописаны не все условия контракта», — говорится в сообщении.

Установлено, что обязательную оплату картой «Авангарда» ввели 1 апреля: при отсутствии денег на счете банк взимал 36 процентов годовых от суммы перерасхода со второго дня пользования. На момент проверки договор с банком заключили 60 процентов семей. Дети тех, кто не успел или отказался оформить кредитную карту, вынуждены были брать еду с собой.

Прокуроры внесли представление директору школы о нарушении статьи 421 Гражданского кодекса России, которая не допускает принуждения к заключению договора.

Ранее в Екатеринбурге учащемуся гимназии №200 из многодетной семьи запретили ходить в столовую с одноклассниками, поскольку он не оплачивал питание из-за потерянных льгот и брал еду с собой. По этому факту местная прокуратура также провела проверку.

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