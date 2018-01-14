После отравления подмосковных кадетов завели уголовное дело

В связи с массовым отравлением учеников Кадетской школы города Люберцы возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщила Евгения Кирюшина, официальный представитель подмосковного главка СК.

«К утру воскресенья было установлено, что причиной массового отравления стало нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении горячей еды на кухне кадетской школы. Это сделали работники ООО "Огонек" — именно они являются соисполнителями муниципального контракта. Личности подозреваемых сейчас устанавливаются», — рассказала Кирюшина.

По ее словам, для проведения экспертизы изъяты оборудование и кухонный инвентарь школы, смывы с рабочих мест, а также документация и компьютеры. Осмотр места происшествия проводился совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, который начал свою проверку — санитарно-эпидемиологическое расследование.

Первые заболевшие обратились к врачам в ночь на 13 января. По данным на утро 14 января, в медицинской помощи нуждались 62 человека — 51 ребенок и 11 взрослых. Все они учатся или работают в кадетской школе. Из-за тяжести состояния госпитализированы 33 ребенка и трое взрослых. Предварительно всем заболевшим поставлен диагноз «пищевая токсическая инфекция». Причину установят в течение трех-пяти дней, школа в это время будет работать по сокращенному графику.

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