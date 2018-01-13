В Подмосковье отравились 30 детей-кадетов

В Подмосковье с признаками острого пищевого отравления в больницу попали 29 учеников кадетской школы и трое взрослых. Об этом агентству ТАСС сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В областном Минздраве уточнили, что на больничных койках оказались дети из разных классов, от 8 до 16 лет. При этом в ведомстве выразили опасение, что число пострадавших может увеличиться — первые признаки острой пищевой токсикоинфекции проявляются в течение суток.

Началась проверка двух предприятий, снабжавших школу питанием с 2018 года. Также доследственную проверку начало Главное управление Следственного комитета по Московской области.

Ранее 13 января Роспотребнадзор объявил о групповой заболеваемости сальмонеллезом посетителей кафе «ШулэнДо», расположенного в центре города Улан-Удэ. Массовое отравление затронуло около 70 человек, 50 из них, в том числе девять детей, госпитализированы. Заболевшие употребляли салат «Цезарь» и другие блюда из курицы.

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