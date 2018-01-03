Плов помешал жителям Таджикистана счастливо встретить Новый год

Несколько жителей Таджикистана смертельно отравились собственноручно приготовленным новогодним пловом. Причиной этого стал нитрат натрия, попавший в блюдо. Об этом сообщает «Радио Озоди» (местная служба «Радио Свобода»).

Участники застолья были госпитализированы после того, как почувствовали себя плохо. Четыре человека, в том числе и сам повар, скончались, еще несколько находятся в тяжелом состоянии.

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Почему смертельное вещество попало в новогоднее блюдо, пока неясно. Некоторые местные жители предполагали, что причиной смерти могло стать употребление некачественного алкоголя, однако в мэрии эту информацию опровергли.

Нитрат натрия — кристаллическое бесцветное вещество без запаха. Имеет ярко выраженный соленый вкус. Применяется как удобрение, в пищевой, стекольной, металлообрабатывающей промышленности, а также для получения взрывчатых веществ, ракетного топлива и пиротехнических смесей.

В декабре 2017 года сообщалось, что в Доминиканской Республике десятки человек пострадали в результате употребления самодельного спиртного напитка с метанолом. Несколько жителей пограничного региона отравились гаитянским сельским ромом и умерли. Люди, которые собрались на похороны погибших, поминали их тем же токсичным напитком. Это привело к новым случаям отравления.

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