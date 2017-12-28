Доминиканцы напились токсичного рома на поминках по жертвам токсичного рома

В Доминиканской Республике десятки человек пострадали в результате употребления самодельного спиртного напитка с метанолом. Об этом сообщает Associated Press.

По информации властей страны, на прошлой неделе несколько жителей пограничного региона отравились гаитянским сельским ромом и умерли. Люди, которые собрались на похороны погибших, поминали их тем же токсичным напитком. Это привело к новым случаям отравления.

Общее количество погибших в обоих случаях составило не менее 11 человек. Кроме того, 21 человек попал в больницу. Инцидент произошел недалеко от Гаити, поэтому власти не исключают, что жертвы есть и по ту сторону границы.

Министр здравоохранения Доминиканской Республики Альтаграсья Гузман (Altagracia Guzman) заявила, что источник сельского рома с метиловым спиртом устанавливается. В ходе расследования никто не был арестован.

Гаитянский сельский ром или Clairin изготавливается на Гаити из сахарного тростника. Он хуже очищен, чем обычный ром, но дешевле и потому более распространен.

В декабре 2016 года в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 76 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, еще двое скончались после приема значительной дозы этилового спирта.

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