Трое красноярцев умерли от отравления спиртосодержащей жидкостью

Три жителя Красноярска умерли от отравления спиртосодержащей жидкостью. Об этом во вторник, 4 июля, сообщается на сайте краевого главка МВД.

Вечером 3 июля в полицию поступила информация об обнаружении в одном из гаражных массивов Советского района города четырех человек, находившихся без сознания. Прибывшие сотрудники констатировали, что один из пострадавших — 52-летний мужчина — умер. Трое остальных были госпитализированы, однако позднее 29-летняя женщина и 39-летний мужчина скончались.

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Как уточняется на сайте регионального главка Следственного комитета, состояние еще одной пострадавшей женщины стабильно тяжелое, она находится в токсикологическом отделении больницы.

«По результатам предварительной экспертизы, в состав жидкости, которую распивали погибшие, входит этиленгликоль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена химическая экспертиза», — отмечается в заявлении.

По факту произошедшего проводится проверка.

В июне в Сергиевом Посаде от отравления метанолом умерли пять человек. По словам выживших, они употребляли спиртосодержащую жидкость в компании, в которой было 15 человек.