В Москве отравились участвовавшие в новогодних мероприятиях артисты

В Москве отравились артисты, принимавшие участие в новогодних мероприятиях у Колонного зала Дома Союзов. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

«Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно после поступления информации об отравлении одиннадцати артистов выехали для проведения эпидрасследования по месту работы артистов и в организацию, предоставлявшую питание», — заявили в Роспотребнадзоре. Также отмечается, что число отравившихся могло быть больше.

В ведомстве добавили, что речь идет об актерах, занятых в елке Колонного зала Дома Союзов.

В Доме Союзов сообщили, что информацией о возможной отмене новогодних спектаклей в связи с отравлением артистов не располагают.

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