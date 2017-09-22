Тульскую школу закрыли из-за массового заболевания учеников кишечной инфекцией

Работа школы под Тулой, где более 20 учеников заболели, предположительно, кишечной инфекцией, временно приостановлена. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, 20 и 21 сентября за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 26 учащихся школы №56 в поселке Плеханово. Дети были осмотрены врачом, никто из них не госпитализирован, но специалистам предстоит установить точный диагноз и причину заболевания.

Прокуратура области совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора начала проверку. Работу школы приостановили до 27 сентября.

В 2015 году в Нижегородской области в одной из средних школ Арзамаса некачественными обедами из столовой отравились 19 детей. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

