Мир
 

Тысячи египетских школьников отравились обедом

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В Египте 98 учащихся попали в больницу с симптомами отравления. Об этом сообщает Associated Press в среду, 22 марта.

Массовое отравление произошло в школах мухафаз (провинций), расположенных в дельте Нила. После школьного обеда учащиеся пожаловались на боли в животе, рвоту и высокую температуру и были направлены в больницу. Как передает агентство, всем детям оказали медицинскую помощь и отпустили по домам.

По информации Министерства здравоохранения Египта, инцидент стал вторым случаем массового отравления школьников в этом месяце. На прошлой неделе более 2,2 тысяч учащихся в южной мухафазе Сохаг заметили у себя похожие симптомы после ланча. Министерство отправило на экспертизу образцы предлагаемой в школах еды, чтобы установить, была ли она причиной отравления.

Правительство Египта запустило программу по обеспечению обедами государственных общеобразовательных учреждений в 2015 году.

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